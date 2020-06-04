وفاة الأمير السعودي سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز

توفي الأمير السعودي سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، اليوم الخميس، جراء مرض عضّال ألم به.

وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان له، وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز، اليوم.

وأعلن الديوان موعد دفن الأمير سعود، يوم غدً الجمعة في العاصمة الرياض.

وقال الديوان الملكي، :"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير، سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف الديوان، انه سيوارى جثمانه الثرى -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 13 / 10 / 1441هـ في الرياض.

ونعى الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل، بأن تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".