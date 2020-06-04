جامعة الإسراء تنظم ورشة عمل لمناقشة تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد الفلسطيني

قال د. أحمد الحساينة، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، : "إن الجامعة نظمت ورشة متخصصة حول أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، بهدف المساهمة في إيجاد الحلول العلمية المناسبة".

وأضاف د. الحساينة خلال الورشة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين من عدة مؤسسات فلسطينية، ومحاضري كلية العلوم الإدارية والمالية، ان الورشة تأتي ضمن مجهودات جامعة الإسراء التي تهدف إلى التفاعل مع القضايا التي يمر المجتمع الفلسطيني.

واوضح أن الورشة المتخصصة تناولت أهم الأبعاد والتداعيات الاقتصادية والإدارية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، وأثرها على مختلف القطاعات، مشيرًا إلى انها وسلطت الضوء على محاور وجوانب رئيسة يمكن أن تشكّل منطلقا علمياً وعملياً لتجاوز تداعيات جائحة "كورونا".

وثمن المشاركون جهود جامعة الإسراء وتفاعلها من خلال تنظيم هذه الورشة، مشدّدين على ضرورة تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي، في مواجهة مشاكل المجتمع والمساهمة في حلها.

ودعا المشاركون، إلى ضرورة عقد مزيد من اللقاءات وورش العمل التخصصية؛ لمناقشة الأبعاد المختلفة لأزمة كورونا الجديدة.