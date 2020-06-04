القوى الوطنية والإسلامية تشدّد على ضرورة قطع السلطة علاقتها مع الاحتلال

شدّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الخميِس، على ضرورة قطع السلطة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.

وطالب الهيئة وقفة نظمتها في الذكرى الـ 53 للنكسة التي وقعت في يونيو حزيران 1967 أماما مقر الأمم المتحدة، بضرورة التخلي عن كل الاتفاقيات من "أوسلو" وما تبعها، ودعت إلى توحيد صفوف الفصائل لمواجهة التوسعات الاستيطانية الاسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة سامي نعيم، انه لا يمكن للاحتلال أن يفتت أمل الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله وانتزاع حقوقه، مشددًا على استمرار الفلسطينيين في مواصلة مقاومتهم ضد العدو.

ودعا نعيم، الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانها على السكان وفرض الوقائع العنصرية، منها محاولة ضم الضفة، مطالبًا الأمم المتحدة بضرورة تطبيق قراراتها المتعلقة بالشرعية الفلسطينية وإلزام الاحتلال بها.

كما ودعت الهيئة، القيادة الفلسطينية بضرورة الالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي وإلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على استراتيجية سياسية موحدة فلسطينيًا لمواجهة مخططات الاحتلال.