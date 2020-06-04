تذمر طلبة (توجيهي) من امتحان الفيزياء ومدرس يدعوهم لعدم القلق

اشتكى طلبة الفرع العلمي للثانوية العامة (توجيهي) من صعوبة امتحان مبحث الفيزياء، إذ اعتبروا أسئلة الامتحان بأنّها خارج التوقعات، إضّافة إلى أن الوقت لم يكن بالحد المطلوب.

وتوجه مئات الآلاف من طلبة الثانوية العامة اليوم، إلى مقاعد الامتحانات في المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة، لتقديم مدتي الفيزياء والتاريخ وهو الامتحان الثالث بعد التربية الإسلامية واللغة العربية.

وكان حالة التذمر تسيطر على الطلبة بعد خروجهم من قاعات الامتحان، حيثُ تفاجأوا من معظم الأسئلة التي وصفوها بـ"الصعبة" وغير المتوقعة.

وقال الطالب محمود مليحة لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخباري" :"إن امتحان الفيزياء كان صعب، وتفاجأت بأسئلته".

وأضاف مليحة، أن الوقت المحدد لحل أسئلة الامتحان (ساعتان ونصف) لم يكن لتكفي لذلك، وعليه تم تمديد الوقت لخمسة عشر دقيقة إضافية.

وكغيرة من الطلبة، أوضح الطالب أن معظم الأسئلة كانت غير مباشرة خصوصًا السؤال الأول وهو اختيار من متعدد، "لم يراعي قدراتنا"، مقارنة بالامتحانات في الأعوام السابقة.

وذكر أنّه درس المبحث الفيزياء مدة ثلاثة أيام بشكل جيد، غير أنه انصطدم بالأسئلة التي قال عنها "لف ودوران".

ولفت إلى أن إجراءات "كورونا" التي فرضتها الحكومة في غزة مارس الماضي، شكلت لهم حالة من التوتر والقلق، التي عرقلت دراستهم للمواد.

ودعا مليحة، وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة الأسئلة في الامتحانات المقبلة، وفق أسئلة الكتاب وشروح الدروس.

أما الطالب محمد أحمد، لم يختلف عن سابقه كثيرًا، والذي اشتكى من الامتحان، الذي لم يراعي الوقت والتوقعات، "وفق قوله.

وأضاف أحمد، أنه الآن بحالة قلق وخوف من نتيجة المبحث، بعد صعوبة أدائه في تقديم امتحان الفيزياء.

وخلافًا لذلك، أكد أستاذ الفيزياء هشام سالم، ان الامتحان الفيزياء راعى قدرات الطلبة، وأن معظم الأسئلة كانت من الكتاب بشكل مباشر، سوى بعض القليل من الاسئلة، واصفًا أياه "بالشئ الطبيعي".

وقال سالم في حديث إعلامي "ان هناك أسئلة في الامتحان كانت تحتاج إلى تركيز أكبر من الطالب، خاصة في السؤال الأول".

وأضاف أن السؤال الأول هو اختيار من متعدد وبه (20 سؤال)، منها 12 سؤال قص ولصق من الكتاب، والباقي فيه تحويرات أي غير مباشر، مشيرًا إلى أن الربع ساعة الاضافية خُصصت لصعوبة سؤال الاختيار.

وبخصوص توزيع الدرجات، أوضح سالم، أن الامتحان راعى ذلك، مشددًا أن الدرجات "لم تكن فيها مشكلة".

وتأمل من وزارة التربية والتعليم ان تراعي عملية التصحيح، ودعا الطلبة إلى عدم القلق.

وفيما يتعلق بمبحث التاريخ، كمال أبو الليل، أكد أن امتحان التاريخ لم يكن صعبًا، وكان وفق التوقعات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأسئلة في السؤال الأول تحتاج تركيز أكثر من الطالب، موضحًا أن معظم الأسئلة كانت مباشرة من الكتاب.

يشار إلى أن أكثر من 33 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة يقدمون امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 17 يونيو المقبل.