ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم الرابع من يونيو/حزيران، ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

والأسرى هم:

الأسير يحيى نمر أحمد إبراهيم (41 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسجن 24 عامًا، قضى منه 17عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير أسامة محمد موسى أبو العسل "عبد ربه" من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 22 عامًا، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير شاكر صالح شريف أبو مور (36 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحكوم بالسجن 14 عامًا، قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2007.