الصحة: 6 إصابات جديدة لثلاثة أطفال في جنين و3 من المحجورين بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس 4/6/2020، تسجيل 6 إصابات جديدة "بفايروس كورونا".

وأوضحت الوزارة برام الله ، أن 3 اصابات جديدة بالفايروس سجلت في بلدة برطعة في محافظة جنين وهم أطفال السيدة التي أعلن عن إصابتها يوم أمس وأعمارهم ( 2، 5، 6 سنوات) .

ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالة شفاء واحدة لمريض من بلدة بيت اولا ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 532.

فيما أعلنت، وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.

وبينت الوزارة، أن اجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس الماضي يرتفع الى 69 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي 18 حالة و لازالت 50 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل