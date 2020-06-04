أسعار النفط ترتفع بعد التفاؤل بخفض الإنتاج والتعافي من كورونا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس وتخطى خام القياس العالمي برنت حاجز الـ40 دولار للبرميل، بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج، وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو اثنين في المئة إلى 40.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش.

وكان العقد صعد إلى 40.53 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس، بعدما كسب 3.3 في المئة يوم الثلاثاء.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار ما يعادل 2.9 في المئة إلى 37.87 دولار للبرميل، وكان بلغ 38.18 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ السادس من مارس، وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9 في المئة.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل، بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي، بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء، بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وقالت مصادر لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة في المئة من الإنتاج العالمي لشهري يوليو وأغسطس.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز: "يتوقع المتعاملون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار".