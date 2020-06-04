تأجيل جلسات الكنسيت بعد إصابة نائب عربي بكورونا

قررت ما تسمى برئاسة الكنيست "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، تأجيل جميع الجلسات العامة واللجان، بعد تأكيد إصابة النائب عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة بفيروس كورونا.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإنه ستجري مشاورات مع وزارة الصحة لفحص الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من السلامة الصحية.

وكان أبو شحادة أعلن إصابته بالفيروس بعد انتقال العدوى له من سائقه الذي أصيب منذ يومين.

وأوضح أبو شحادة في منشور له عبر فيسبوك، أنه استلم نتيجة الفحص المخبري وتبين أنها إيجابية.

ودعا أبو شحادة كل من خالطه في الأسبوعين الأخيرين، للدخول بالحجر الصحي، وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، والتقليل قدر الإمكان من العدوى.

وقال "الكورونا ما زالت بيننا وهي تنتشر بوتيرة سريعة بالفترة الأخيرة بسبب عدم الالتزام الكامل بالتعليمات".

وانتقلت العدوى لأبو شحادة، من سائقه، الذي تبين منذ يومين أنه مصاب بالفيروس.