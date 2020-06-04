وفاة "إسرائيلي" وإصابة 92 آخرين بفيروس كورونا

سجلت ما تسمى بوزارة الصحة "الإسرائيلية"، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و92 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفقاً للمعطيات، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في إسرائيل إلى 291 حالة وفاة، والمصابين إلى 17377 مصابا، منهم 14983 تماثلوا للشفاء. ووصفت إصابة 27 بالخطيرة، منهم 25 موصولين بأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، وتبلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تخضع للمتابعة الطبية 2103 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت ما تسمى وزارة التعليم الإسرائيلية أن العدد الإجمالي للطلبة والمعلمين الذين دخلوا الحجر الصحي، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، بلغ 7,898 طالبا ومعلما، فيما بلغ عدد الطلبة والمعلمين المصابين بفيروس كورونا 261 طالبا ومعلما.

وجرى إغلاق 51 مدرسة بعد تفشي فيروس كورونا في صفوف طلبتها وهيئتها التدريسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الإسرائيلية إعادة إغلاق المؤسسات التعليمية بصورة كاملة.