كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 6 ملايين ونصف وأكثر من 385 ألف حالة وفاة

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى الليلة، أن الفيروس أودى بحياة 385,145 شخصا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين المعلن عنهم أكثر من 6 ملايين، و 523 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 3 ملايين و104 آلاف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية أعلنت 16 دولة، عن وفاة 111 شخصا متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,612 إصابة جديدة مؤكدة، في تراجع عن حصيلة وفيات الثلاثاء، التي كانت 121 وفاة، وبزيادة عن حصيلة الاصابات التي كانت 8,349 إصابة في 19 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأربعاء، عن إصابة أكثر من 82 ألف حالة، و3,286 حالة وفاة على الأقل حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية تسجل الجزء الاكبر بعدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الأربعاء، عن 707 وفيات حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 108,766 شخصا، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، والاصابات التي تبلغ حصيلتها حتى اللحظة مليون و894 ألف شخص، منهم ما يزيد عن 13 ألف إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

من جانبها، بريطانيا التي تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالميا، التي تبلغ 39,728 شخصا، منهم 359 الأربعاء، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها نحو 280 ألف إصابة حتى الآن، منهم 1,871 إصابة آخر 24 ساعة.

فيما تستقر ايطاليا عند المركز الثالث، حيث سجلت 71 حالة وفاة، من مجموع 33,601 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 321 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها نحو 234 ألف حالة مؤكدة.

يليها البرازيل التي تستقر عند المركز الرابع، بحصيلة وفيات تبلغ 31,417 شخصا، منهم 139 الأربعاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 560,737 حالة مؤكدة، منهم 4,069 في آخر 24 ساعة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الخامس، بحصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29,021 وفاة، منهم 81 الأربعاء، وحصيلة 151,677 إصابة، منهم 352 ?خر 24 ساعة.

لتأتي بعدها اسبانيا في المركز السادس، حيث بلغت حصيلة وفيات لديها 27,128 شخصا، منهم حالة وفاة واحدة الأربعاء، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 287,406 أشخاص، منهم 394 في آخر 24 ساعة.

يليها المكسيك في المركز السابع حيث أصبحت حصيلة الوفيات 10,637 شخصا، منهم 470 الأربعاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 97,326 شخصا، منهم 3,891 آخر 24 ساعة.

يليها بلجيكا في المركز الثامن، بحصيلة وفيات 9,522 حالة، منهم 17 الأربعاء، و58,685 إصابة، منهم 70 آخر 24 ساعة.

وتستقر ألمانيا عند المركز التاسع عالمياً، بحصيلة وفيات 8,683 شخصا، منهم 9 الأربعاء، وبحصيلة 184,301 إصابة، منهم 210 آخر 24 ساعة.

إيران بدورها تستقر عند المركز العاشر بحصيلة وفيات 8,012 شخصا، منهم 70 الأربعاء، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 160,696 إصابة، منهم 3,134 آخر 24 ساعة.

كندا ما تزال تستقر عند المركز الـ11، بحصيلة وفيات 7,495 شخصا، منهم 100 الأربعاء، كما سجلت 630 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 93,040 حالة في البلاد.

الهند صعدت الأربعاء مركزا عالميا واحدا على حساب هولندا، لتستقر عند المركز الـ12 حيث تبلغ حصيلة الوفيات في الهند 6,088 شخصا، منهم 259 الأربعاء، وتبلغ حصيلة الإصابات المعلنة 216,769 شخصا، منهم 9,578 آخر 24 ساعة.

وتراجعت هولندا إلى المركز الـ13 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 5,977 شخصا، منهم 10 الأربعاء، وحصيلة اصابات تبلغ 46,733 إصابة، منهم 86 آخر 24 ساعة.

روسيا التي تستقر عند المركز الـ14 عالميا، منذ الأحد، بحصيلة وفيات 5,215 شخصا، منهم 178 الأربعاء، وبحصيلة إصابات تبلغ 432,277 شخصاً، منهم 8,536 ?خر 24 ساعة.

وما تزال جمهورية بيرو في الترتيب الـ15 عالميا، بحصيلة وفيات 4,767 شخصا، منهم 127 الأربعاء، وحصيلة اصابات تبلغ 174,884 حالة.

وتستقر الصين عند المركز الـ16، بحصيلة وفيات 4,634، فيما بلغ عدد الإصابات لديها 83,021 حالة، دون أن تسجل اي حالة وفاة أو إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الأربعاء، عن 111 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، العراق، سلطنة عمان، الجزائر، الكويت، قطر، الامارات، البحرين، جيبوتي، وتونس، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة فقط.

حيث سجلت مصر وفاة 36 شخصاً، من مجموع 1,088 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 1,079 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 28,615 حالة.

وسجلت السعودية 30 حالة وفاة، من مجموع 579 وفاة حتى الان، و2,171 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 91,182 شخصا.

وسجلت العراق وفاة 21 شخصا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 256 شخصا، كما سجلت 781 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 8,168 حالة حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 67 شخصا، كما سجلت 738 إصابة جديدة، من مجموع 13,537 إصابة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 673 شخصا، و107 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 9,733 حالة حتى الآن.

كما سجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 230 شخصاً، و710 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 29,359 حالة حتى الآن.

كما سجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 45 شخصا، كما سجلت 1,901 إصابة جديدة، من مجموع 62,160 إصابة حتى الآن.

فيما سجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 270 شخصا، كما سجلت 571 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 36,359 حالة حتى الآن.

كما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 20 شخصا، كما سجلت 263 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين الاجمالية الى 12,574 إصابة حتى الآن.

كذلك سجلت جيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 26 شخصا، كما سجلت 156 إصابة جديدة، من مجموع 3,935 إصابة حتى الآن.

وايضا سجلت تونس وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 49 شخصاً، كما تبلغ حصيلة المصابين لديها 1,089 حالة حتى الآن، منهم تسجيل حالة اصابة واحدة الأربعاء.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأربعاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت الصومال 57 اصابة جديدة، من مجموع 2,146 اصابة مسجلة حتى الآن، توفي منهم 79 شخصا.

فيما تم تسجيل 56 اصابة جديدة في المغرب، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين في لديها الى 7,922 حالة، توفي منهم 206 أشخاص حتى الآن.

وسجلت لبنان 14 إصابة جديدة، من مجموع 1,256 حالة في البلاد، توفي منهم 27 شخصا حتى الآن.

والأردن سجلت إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 757 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن تسجيل اصابة 6 مواطنين، 5 منهم من قطاع غزة، وإصابة واحدة في برطعة غرب جنين، ليرتفع بذلك اجمالي مجموع الاصابات الى 636 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن.