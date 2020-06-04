يعاني سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اللبناني اليوم الخميس 4-6-2020 من تذبذب حادٍ في الأسعار بسبب تأثر الليرة بالواقع الاقتصادي والسياسي والامني المتدهور في لبنان، الذي يعاني من ظروف اقتصادية هي الأصعب خلال السنوات الماضية.

وتحاول السلطات اللبنانية ضبط أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء (الصارفين)، إلا أن أسعار الليرة في السوق السوداء لازالت تشكل تحدياً كبيراً، وترتفع بشكل كبير من يومٍ لآخر.

ونطالع في هذه المقالة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الخميس 4-6-2020.

ونشير لكم أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار شهد اليوم الخميس انخفاضاً في الاسعار إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار حوالي 4000 إلى 4050 ليرة لبنانية.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي

1 (LBP) ليرة لبنانية= 0.0007 (USD) دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 1,513.9300 ليرة لبنانية

وتحاول السلطات اللبنانية جاهدة ضبط الأسعار في السوق السوداء لدى الصرافين، لكنها تواجه أزمة كبيرة، وهي شح الدولار في المصرف المركزي، ما يعني انَّ ضبط السوق السوداء شيء صعب للغاية.

وعلى الرغم من محاولة السلطات اللبنانية وقف ارتفاع الأسعار في السوق السوداء (الصرافين)، وأن لا يتخطى سعر بيع الدولار الامريكي 3200 ليرة، إلا ان السلطات اللبنانية تسجل في كل لحظة مخالفات في سوق الصرافة، ليتخطى عند بعض الصرافين حاجز 4050 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت الجمعة الماضية نقيب الصرافين محمود مراد بعد أسبوعين على حملة ضد العاملين في السوق الموازية لأسعار الدولار في المصرف.

وتم توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها". ولا يزال التحقيق معه مستمراً.

كما وأوقف السلطات الأمنية اللبنانية خلال الأسبوعين الماضيين نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1513.

الدولار في لبنان

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذين أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.

ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

وفي أبريل، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.

قائمة أسعار لحظة بلحظة: سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 4-6-2020

1 (USD) دولار امريكي = 1512.123194 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000661 (USD) دولار امريكي

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند الصرافين اليوم الخميس 4-6-2020

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء = 400 إلى 4050 ليرة لبنانية