يبحث الملايين من السوريين عن سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس 4-6-2020 بعدما شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظًا في الأيام الماضية.

وتعتبر الليرة السورية من أكثر العملات التي تعرضت لانتكاسة خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الداخلية التي تعاني منها سوريا منذ عام 2011.

ولليرة في سوريا سعرين الأول سعر المصرف المركزي، والثاني سعر الليرة السورية في السوق السوداء.

وفي هذه المقالة سننشر لكم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس.

وتتأثر العملة السورية بالعوامل الاقتصادية والسياسية والصراعات الطائفية التي تعيشها البلاد منذ سنوات عديدة.

وأثرت في نزوح الكثير من المستثمرين الأجانب من البلاد، وتفضيلهم تصفية استثماراتهم وشركاتهم في سوريا إلى دول أخرى، وأدى ذلك إلى صعوبة في تواجد العملة الصعبة والعملات الاجنبية والعربية الكبرى، وأدى إلى انتشار السوق الموازي.

ومما زاد الوضع سوءًا في سوريا، ندرة العملات الأجنبية لا سيما الدولار مقابل الليرة السورية.

مما أدى إلى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء في سوريا، وبيع تجار العملة في سوريا الدولار بأسعار مختلفة تختلف من محافظة لأخرى ومن محل لأخر.

تعرف على سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس 4-6-2020

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر صرف الدولار أمام الليرة السوري اليوم الخميس 4-6-2020 عند 513 ليرة سورية للشراء و438 ليرة للبيع، في البنوك السورية، وذلك كما أعلن البنك المركزي السوري.

وجاء أسعار صرف الدولار كمتوسط في السوق الموازي أو السوق السوداء عند سعر 1805 ليرة سورية للشراء ومتوسط 1830 ليرة للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار يختلف من محافظة لأخرى ومن تاجر لأخر حسب الكثير من العوامل.

السعر في المصرف المركزي

1 (SYP) ليرة سورية= 0.0019 (USD) دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 513.4010 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار على مدار الأيام الماضية

03-يونيو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

02-يونيو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

01-يونيو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

31-مايو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

30-مايو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

29-مايو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

28-مايو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

27-مايو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

26-مايو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

25-مايو-2020 1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

أسعار صرف الدولار والعملات في السوق السوداء في سوريا تختلف بشكل كبير عن الأسعار المعلنة الرسمية من جانب الحكومة، وجاءت أسعار الدولار في السوق السوداء كالتالي:-

سعر الدولار في سوريا اليوم دمشق في السوق السوداء 1860 ليرة سورية كمتوسط.

سعر الدولار في محافظة إدلب اليوم 1840-1880 ليرة سورية للشراء والبيع على الترتيب.