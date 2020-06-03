يتصدر محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل تردد قناة لنا السورية 2020 الجديدة نظرًا لأهمية القناة التي حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجمهورية السورية.

وتقدم القناة محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة جذبت ملايين الناس وجعلت القناة من أفضل القنوات السورية على الاطلاق.

وتحدث القناة ترددها كل فترة وأخرى نظرًا لمحاولتها تحسين ظهورها على الأقمار الصناعية لتنافس أفضل القنوات العربية المتخصصة بعرض المسلسلات والدراما العربية.

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تتميز قناة لنا السورية بأنها تعمل على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، وكذلك تهتم بعض البرامج المتنوعة، وكذلك البرامج الهادفة.

واستطاعت قناة لنا السورية من منافسة العديد من القنوات الفضائية المشهورة، نظراً لما تقدمه من محتوى مميز، والذي يساعد في جذب الأنظار إليها، وبالتالي تزداد نسبة مشاهدة قناة لنا السورية خاصة أنها تعرض أجمل المسلسلات الجديدة والحصرية،

والبرامج المتنوعة في كافة المجالات التي يتابعها الشباب. تعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها:

• برامج قناة لنا السورية

• برامج حكايتي

• برنامج ما ورد

• برنامج من البابوج للطربوش

• برنامج الرأي العام

• برنامج لازم نحكي