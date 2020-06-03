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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قائمة ذهبية بالمواد الغذائية التي تساعد على تخفيض الوزن

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 23:42 - 03 يونيو 2020
تحفيض الوزن تحفيض الوزن
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الكثير من الناس يبحثون عن المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض الوزن خاصة أثناء تناول وجبتي الغداء او العشاء قبل النوم.

وفي هذا الإطار نشرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا كالين، قائمة بالمواد الغذائية التي تساعد على تخفيض الوزن.

وأكدت خبيرة التغذية الروسية على ضروري تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع لأن هذا مع التغذية المتوازنة يساعد على التخلص من الوزن الزائد والحصول على الرشاقة المطلوبة.

وقدمت الدكتورة نصيحة مهمة للراغبين في خفض أوزانهم وذلك بتناول الأسماك والدواجن واللحوم والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة والمكسرات والكربوهيدرات المعقدة في النهار.

- الأسماك تزود الجسم بأحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة، التي تحسن حالة الجلد والشعر، وكذلك عملية التمثيل الغذائي.

- اللحوم تحسن وظائف الدماغ، وتزود الجسم بالعناصر والفيتامينات الضروريةـ

وأما في المساء

فإن أفضل طعام لراحة المعدة هو السمك غير الدهني والدواجن واللحوم والخضروات الطازجة والمطبوخة، وبعض منتجات الألبان والبيض.

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