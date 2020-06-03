جديد تردد قناة بطوط كيدز BATOT CHANNEL 2020

نقدم لكم اليوم تردد قناة بطوط كيدز BATOT CHANNEL الجديد 2020 على النايل سات والعرب سات ، والتي تعد من القنوات المحبذة للأطفال والتي يتم البحث عنها بشكل كبير عبر محركات البحث.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2020

كما وفرنا لكم كل ترددات قناة بطوط كيدز الجديدة 2020 على النايل سات والعرب سات، وذلك حتى يتمكن كل الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي من مشاهدة القناة بأفضل صورة وجودة HD.

وكان التردد الجديد لقناة بطوط كيدز 2020 تحديث فبراير الجاري، قد جاء على النحو التالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11411 نايل سات أفقي V 27500 5/6

وكذلك سيكون بإمكانك عزيزي القارئ الحصول على أفضل إشارة لقناة بطوط كيدز من منزلك عن طريق ضبط جهاز الإستقبال الخاص بكم على الترددات الظاهرة في السطور التالية:

التردد:11411

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ضبط تردد قناة بطوط BATOT CHANNEL على نايل سات

تقدم قناة بطوط كيدز عدد كبير من برامج الكارتون المميزة والتي نجحت في الحصول على نسبة مشاهدة عالية للغاية بين كل مشاهديها في كافة أنحاء العالم، وعلى رأسها مسلسل الكارتون الشهير “بطوط” والذي تحمل القناة نفس إسمه، ويعد من بين أشهر برامج الكارتون وأكثرها متابعة من قبل الأطفال في العالم العربي خلال هذه الفترة.

ولذا فإن قناة بطوط كيدز تحرص على توفير المزيد من الترددات الجيدة لكل مشاهديها، ومن بينها التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات: