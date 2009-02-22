اوباما يعتزم خفض العجز الأميركي الى النصف خلال اربع سنوات

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية السبت ان الرئيس باراك اوباما سيقدم خطة تهدف الى خفض العجز في الميزانية الفدرالية الى النصف بحلول نهاية ولايته.

وقال هذا المسؤول ان الرئيس الاميركي سيقدم مقترحات للميزانية خلال الاسبوع تهدف بشكل رئيسي الى خفض الميزانية الفدرالية الضخمة البالغة قيمتها 1200 مليار دولار الى النصف.

واوضح ان توفيرا قد تحقق من خلال خفض النفقات المخصصة للحرب في العراق ومن خلال زيادة الضرائب بالنسبة "للاميركيين الاكثر ثراء".

لكن المسؤول لم يوضح ايا من الاميركيين يمكن ان يدخلوا في فئة "الاكثر ثراء". وكان اوباما اعلن خلال حملته الانتخابية زيادة الضرائب على الاكثر ثراء (اي من ذوي الدخل الذي يزيد عن 250 الف دولار سنويا) لمساعدة الفئة الوسطى والشركات الصغيرة. ومن المقرر ان يلقي اوباما الثلاثاء اول خطاب كبير للرئيس امام مجلسي الكونغرس مجتمعين. والخميس سيكشف الخطوط العريضة لمشروعه بخصوص الميزانية للعام 2010