الشيخ: رفضنا استلام أموال المقاصة من "إسرائيل"

أكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة رفضت استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن القرار جاء "تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة له، عقب اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله، للرد على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقرار الانسحاب الذي أعلنه عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع "إسرائيل"، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.‎

وأضاف عباس: "على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات (وفق القانون الدولي) وخاصة اتفاقية جنيف".

في المقابل، جدد عباس الالتزام بحل الصراع على أساس حل الدولتين، لكن بشرط أن تكون المفاوضات برعاية دولية ولا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها.