اعلام الاحتلال: فيروس كورونا يعود بقوة والحكومة قد تتخذ اجراءات قاسية

كشفت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء بأن فيروس كورونا (كوفيد-19) بدأ يعود وينتشر بشكل واسع وكبير في "إسرائيل".

وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تفكر بإغلاق عشرات المدارس ورياض الأطفال إضافة إلى تأجيل العام الدراسي مع تدريس على مراحل.

وأوضحت ان عدد المصابين تضاعف بشكل كبير لاسيما في القدس وبئر السبع وعسقلان –مدن فلسطينية محتلة-.

فيروس كورونا في اسرائيل

وشددت وسائل اعلام الاحتلال على أن تجاوز الخط الأحمر للمصابين وضع حكومة نتنياهو في موقف صعب وستُعيد النظر في إجراءات التخفيف التي اتخذتها قبل أسابيع، وربما تشهد الأراضي المحتلة اغلاق كامل في الأيام القادم في حال ارتفع عدد المصابين بالفيروس القاتل.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت إصابة ١٧٬٣٤٢ بفيروس كورونا وأن نحو ٢٩٠ حالة وفاة، بينما سجلت شفاء نحو ١٤٬٩٥٥ حالة كانت مصابة بالفيروس القاتل.