جامعة الإسراء تعلن انطلاق المؤتمر العلمي "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في ضوء انتشار جائحة كورونا"

أعلنت جامعة الإسراء بغزة، وتحت إشراف وتوجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق فعاليات مؤتمرها العلمي المحكّم الثاني عشر، بعنوان: "واقع ومستقبل التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ضوء انتشار جائحة كورونا".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقدته الجامعة، الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الزهراء، بحضور شخصيات أكاديمية وإعلامية.

نائب رئيس جامعة الإسراء ورئيس المؤتمر، الدكتور أحمد الوادية، قال إن هذا المؤتمر العلمي الإلكتروني المحكّم يهدف إلى التعرف على الانعكاسات والآثار التي خلفتها جائحة "كورونا" على التعليم العالي في فلسطين، وكذلك البحث في واقع التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية.

وأوضح الدكتور الوادية أن المؤتمر يسعى إلى الوقوف على التحديات والعقبات أمام تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، إضافةً إلى تقديم رؤى استشرافية حول ما يمكن أن يتم اتخاذه من إجراءات لدعم منظومة التعليم الإلكتروني، وتقديم مقترحات وتوصيات علمية قابلة للتنفيذ يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في فلسطين.

وأشار إلى أن رئاسة المؤتمر أولت اهتماماً بالغاً في تشكيل عضوية اللجنة العلمية، لدورها الرئيس والمساهم في رصانة وفعالية المخرجات العلمية للمؤتمر، حيث تشكلت اللجنة بعضوية مختصين من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية كافة؛ بالإضافة للعديد من الجامعات العربية والعالمية، لضمان تحقيق تطلعات وغايات الجامعة من تنظيم المؤتمر، في ظل الحاجة الملحة لتوفير بدائل تتعاطى مع متغيرات الواقع التعليمي، تزامناً مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت الدكتور الوادية إلى أنه تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضم نخبة من الأكاديميين والفنيين وذوي الخبرة في مجال تنظيم المؤتمرات العلمية، موزعين عبر 14 لجنة مختصة، لمتابعة أدق التفاصيل والخروج باحتفالية علمية، توازي حجم وتميز مخرجات المؤتمر، وذلك استمراراً لسعي الجامعة في رفد المجتمع بحلول علمية خلاقة، وضمان مشاركة شريحة واسعة من باحثين وأكاديميين ومهتمين، ونقل فعاليات المؤتمر عبر فضاءاتٍ ومنصاتٍ متعددة، وتوفير الإجراءات اللازمة كافة؛ للوصول إلى أعلى مستوى من الاستعداد والتجهيز.

وبيَّن أن نخبة من صناع القرار والباحثين والمختصين سيشاركون في صياغة خارطة طريق فلسطينية واضحة المعالم، حول سبل تطوير التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، بهدف الحد من انعكاسات وتداعيات جائحة كورونا المستجد على مجال التعليم العالي الفلسطيني.

ولفت د. الوادية إلى أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسة وهي:

أولاً: واقع التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويتضمن:

1. دور التعليم الإلكتروني في الجامعات والكليات الجامعية في فلسطين.

2. البرامج اللازمة للتعليم الإلكتروني ومدى توافرها في مؤسسات التعليم العالي.

3. مدى استجابة المحاضرين والطلبة لمنظومة التعليم الإلكتروني.

4. التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني في فلسطين.

ثانياً: تداعيات فيروس كورونا المستجد على التعليم العالي في فلسطين، ويتضمن:

1. انعكاس انتشار فيروس كورونا المستجد على قطاع التعليم العالي.

2. دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء المحليين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على التعليم العالي.

3. رؤية استشرافية حول السبل الواجب اتباعها لمعالجة استمرار تداعيات فيروس كورونا.

ثالثاً: سبل تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ويتضمن:

1- استعراض تجارب مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا.

2- استعراض تجارب عربية ودولية ناجحة في استخدام التعليم الإلكتروني ودراسة كيفية الاستفادة منها فلسطينيًا.

3- دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير البنى التحتية اللازمة لاستخدام التعليم الإلكتروني.

4- دور مؤسسات التعليم العالي في دعم منظومة التعليم الإلكتروني.

5- سبل تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لدى مؤسسات التعليم العالي.

هذا، وسيتم استقبال ملخصات الأبحاث والتجارب من قبل الباحثين والمهتمين ابتداءً من يوم الأربعاء 3/6/2020 ولغاية يوم 20/6/2020 على البريد الإلكتروني التالي [email protected]، على أن تسلم الأبحاث والتجارب بصورتها النهائية بتاريخ 1/8/2020 وسيعلن عن الأبحاث والتجارب المقبولة يوم الخميس 10/8/2020. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بمشيئة الله تعالى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 19-18/8/2020.

ومن الجدير بالذكر بأن الأبحاث المقدمة ستخضع للشروط العلمية المعمول بها ضمن مجلة جامعة الإسراء المحكّمة ولمعرفة المزيد من المعايير والشروط الخاصة بالمجلة يرجى زيارة الرابط التالي: http://israa.edu.ps/research/Search_terms1.pdf

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر انسجاماً مع رؤية الجامعة؛ لتعزيز دور ومكانة البحث العلمي والذي يعد من أولى أولوياتها، حيث تطمح من خلال عقد تلك المؤتمرات إلى تحقيق رسالة الجامعة تجاه تعزيز دورها في محاولة تقديم المشورة لصانعي القرار المستندة على العلم، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة للمختصين والمهتمين.

وكانت جامعة الإسراء ومنذ انطلاقتها قبل نحو خمس سنوات، قد عقدت 11 مؤتمرا علميا محكما، في مواضيع وقضايا متنوعة، وبمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في مجالات البحث العلمي.