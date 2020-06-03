يترقب الملايين من عشاق الدائرة المستديرة (كرة القدم) موعد استئناف الدوري الاسباني وجدول مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم 2020.

وكانت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم نشرت موعد وجدول مباريات المرحلة (28) من الليغا الاسبانية.

يُشار إلى أن الحكومة الاسبانية حددت موعد استئناف الدوري الاسباني لكرة القدم وذلك بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2020 على أن تنتهي المسابقة في 19 تموز/يوليو المقبل.

وتوقف الدوري الاسباني كغيره من الدوريات الأوروبية والعالمية لأكثر من شهرين كاملين حيث توقف في المرحلة الـ28 من الدوري.

موعد استئناف الدوري الاسباني وجدول مباريات الليغا 2020

وستقام المباريات بدون جمهور حيث ستكون أول مباراة بين إشبيلية وريال بيتيس في ديربي الأندلس يوم الخميس 11 حزيران/يونيو

ستنطلق أول مباراة في الدوري الاسباني في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

والمباراة الثانية ستكون بين متصدر الدوري الاسباني برشلونة ومضيفه ريال مايوركا يوم السبت 13 حزيران/يونيو في تمام الساعة (11- ليلاً) بتوقيت مكة المكرمة.

فيما مباراة ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري سيواجه إيبار يوم الأحد 14 حزيران/يونيو في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

في حين ينزل أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على اتلتيك بلباو الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول مباريات الدوري الاسباني

رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريح لقناة "موفيستار بلوس": "نريد أن ينطلق الموسم المقبل في 12 أيلول/سبتمبر".

وأضاف: "لقد وضعنا البرنامج لمنح كل فريق ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين مباراتين".

يُشار إلى أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 58 نقطة بينما يلاحقه ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين فقط.