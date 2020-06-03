حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

نشرت وزارة الخارجية والمغتربين حصيلة حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية.

وأفادت الخارجية أن عدد حالات الوفاة استقر عند 112 حالة، فيما تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس بين الجالية في الكويت، مؤكدة ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 957 حالة.

سفارتنا لدى فيتنام تتسلم مساعدات طبية لمواجهة "كورونا"

تسلمت سفارة دولة فلسطين لدى فيتنام مساعدات طبيّة موجهة إلى شعبنا من القطاع الخاص الفيتنامي تمثلت بــ 300 قناع طبيّ، و1500 كمامة طبيّة تُستخدم لوقاية الأطقم الطبيّة التي تعالج مرضى فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من قبل نادي سيدات الأعمال لمدينة هانوي.

كما تسلمت السفارة أيضا 1120 عبوة من مواد التعقيم الطبي، من احدى الشركات الخاصة، إضافة إلى التبرع الذي قدمته الحكومة الفيتنامية لشعبنا والمتمثل بــ 20 ألف كمامة.

وأكدت أن طاقمها وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وصحة حتى اللحظة، وأنها على تواصل دائم معهم في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي.

الولايات المتحدة: لا إصابات جديدة بالفيروس

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية صفوفها في الولايات المتحدة الأميركية، بأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة او اصابات جديدة، ليستقر عدد الوفيات بالفيروس على 54، وعدد الاصابات على 790، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اللحظة على 307 حالة.

وقال الفريق إنه يتابع أباء الجالية الفلسطينية للوقوف على سلامتهم واحتياجاتهم من خلال مراكز الجالية الفلسطينية في الولايات الأميركية المختلفة نظرا لما يحدث من تداعيات الأزمة الحالية.

وأفاد مركز خدمات الجالية الفلسطينية في شيكاغو بأنه تواصل مع 17 مكتب تأمين للجالية العربية لحصر الأضرار المادية بين صفوف الجالية العربية والفلسطينية، حيث سجلت 469 حالة نهب وسرقة وتكسير لمحال تجارية ومحطات وقود من المصالح التجارية ومنشأة تجارية.

بدوره، أكد مركز الجالية الفلسطينية في ولاية لويزيانا أنه لم يسجل أي ضرر مادية أو إصابات بين أبناء الجالية، فيما أوضح مركز خدمات الجالية في لوس انجلوس انه لم تحدث اي اضرار مادية بين صفوف ابناء الجالية وان المركز يقوم بالاطمئنان عليهم على مدار الساعة.

من جانبه، قال مركز خدمات الجالية في ولاية كاليفورنيا/سان فرانسيسكو إن 17 محلا تجاريا لأبناء الجالية تعرضت للتكسير والنهب، وقام المركز بإرسال رسالة احتجاج لرئيس قسم الشرطة في سان فرنسيسكو لوجود إهمال تام منهم للمحلات الصغيرة، التي يعود جزء كبير منها لأبناء الجالية الفلسطينية.

كما أرسل المركز رسائل نصية توعوية لأبناء الجالية العربية والفلسطينية، تتضمن نصائح وإرشادات لحمايتهم في ظل هذه التداعيات.

وقال مركز خدمات الجالية في فيلادلفيا، انه تم نهب وتكسير 10 محلات أجهزة الكترونية وهواتف نقالة لأبناء الجالية الفلسطينية، كما تم تكسير ونهب 7 محلات اثاث منزلي وسرقة ونهب 15 محلا تجاريا وثلاثة محلات كهربائيات، مضيفا أنه يقوم بالمتابعة والإطمئنان على أبناء الجالية بشكل دوري وعلى مدار الساعة.

الكويت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ترقد حاليا في قسم العناية المركزة بسبب تدهور وضعها الصحي، مؤكدة أنها تتواصل مع أسرة المصاب للإطمئنان عليها بعد استكمال إجراء الفحوصات اللازمة لها التي أكدت أنها غير مصابة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 33.

وأشارت السفارة إلى أنها وخلية الأزمة تتواصلان مع الحالات المصابة خاصة النشطة منها، للإطمئنان عليها وتقديم أي مساعدة ممكنة لها.

بلجيكا ولوكسمبورغ

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية منذ 15/05/2020، ليبقى عدد الإصابات 88 حالة، واحدة منها ترقد في المستشفى، فيما سجلت 10 حالات تعاف جديدة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى ، مضيفة أنها تتابع باستمرار أوضاع جميع الحالات التي أصيبت على المستويين الصحي والمعيشي.

روسيا الاتحادية

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية بتسجيل حالة شفاء جديدة لأحد الطلبة المصابين بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى ليعود الى سكنه الجامعي، وأن حالة أخرى تتماثل للشفاء بوتيرة سريعة وأوضاعها مستقرة، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع تلك الحالة للإطمئنان على صحتها، وتقديم ما يلزم من مساعدة لها بانتظار شفائها نهائيا.

وبينت أنها قامت وبالتعاون مع ابناء الجالية، بتوزيع سلات غذائية على الطلبة وعدد من العائلات المحتاجة في عديد المدن الروسية، وهي تواصل تقديم هذا النوع من المساعدات في كافة المدن والاقاليم الروسية، إضافة إلى تواصلها وبالتعاون مع لجنة الطوارئ والجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين، مع أبناء الجالية والطلبة في عموم الأقاليم الروسية للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم المساعدات الضرورية والاحتياجات اللازمة للوقاية من المرض مثل الكمامات والقفازات الطبية ومطهر الأيدي، وغيرها من الخدمات الضرورية.

تركيا

أشارت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية إلى القرار الرئاسي الصادر عن رئاسة الجمهورية والموقع من الرئيس طيب رجب اوردغان الذي نشر بالأمس، ويتضمن تمديد حق الإقامة في تركيا لحامل جواز السفر الدبلوماسي الفلسطيني من 30 يوما إلى 90 يوما، كل ستة أشهر.

وفي إطار متابعة السفارة والقنصلية لموضوع وفاة الشاب باسل الثلاثيني، وتزامنا مع رفع الحظر المفروض على التنقل بين المدن، كلّفت القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول أحد موظفيها للذهاب إلى المستشفى التي توفى فيها الشاب في ولاية كوجايلي الشهر الماضي، لإتمام إجراءات استلام مقتنياته الشخصية وشهادة الوفاة الخاصة به، وتسليمها لوالدته التي تعذّر عليها القيام بذلك لكبر سنها وحالتها المرضية وعدم مقدرتها على الحركة، كما قامت القنصلية بالتنسيق مع أبناء الجالية وبدعم مادي من طرفهم بدفع إيجار 3 أشهر لسكن والدته، بالإضافة إلى متابعة احتياجاتها اليومية عن طريق أحد افراد الجالية الفلسطينية القاطن في الولاية نفسها.

وفي سياق آخر، قامت السفارة وبالتنسيق مع الجالية والمؤسسات الفلسطينية بتوفير بدل إيجار سكن لـ 11 شابا فلسطينيا ممن تقطعت بهم السبل نتيجة لتفشي وباء كورونا.