أبرز خطوات عمل حلوى الحلبة في البيت وبدقائق معدودة

إليك خطوات طريقة عمل الحلبة بسرعة وبدون أي عناء، حيثُ تتميز حلوى الحلبة بطعم لذيذ عوضًا عن منظرها الجميل ورائحتها النافذة والجميلة عندما تعم البيت.

وأكد صانعو الحلبة، أن طريقة إعداد حلوى الحلبة لا تحتاج إلى بذل جهد كبير في تحضريها، سوى بعض الدقائق المعدودة، في حين يتطلب من الصانع أن يقوم بتحضير مقادير ومكونات الحلبة وهو ما رفقناه في الأسفل.

وكما عودكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، على تقديم صناعة الوجبات الحلويات والمشروبات المتنوعة، وسنبقى مهتمين في تقديم طرق عمل الوجبات والمشروبات، وهنا وضعنا لكم طريقة عمل حلوى الحلبة.

وفي هذه المقالة يمكن للصانع أن يتعرف على مكونات حلوى الحلبة، واهم خطوات صناعتها، كم ننوه إلى أن مقادير الحلوى متوفرة في الأسواق والمحللات التجارية.

إليك مقادير حلوى الحلبة :

وضعنا لكم ابرز مقادير الحلبة الفلسطينية التي لا تخلو محال تجاري إلا وتتواجد فيه، وهي على النحو التالي :

نصف كوب دقيق

1 ملعقة طعام خميرة

3 ملاعق طعام حلبة محمصة دون زيادة أو نقصان

1 ملعقة طعام سكر

ريع كوب زيت الذرة

رشة ملح

2 كوب سميد ناعم

شيرة ( قطر )

وبعد الانتهاء من تحضير مكونات (مقادير) الحلبة، تأتي مرحلة خطوات عمل الحلبة كما هو موضح لحضراتكم في الأسفل.

تابع خطوات عمل الحلبة :

اولاً: اضف حبوب الحلبة إلى الماء وتركها تغلي ثم نصف ماء الحلبة لنستخدمه للعجين

في وعاء آخر، وبعدها نضع جميع مكونات العجين و نصف كمية حبوب الحلبة و نعجن جيداً مع اضافة ماء الحلبة بالتدريج لنحصل على عجينة متماسكة.

ثانيًا: قم بتحمية الفرن و ندهن صينية الفرن بالطحينة كي لا تلتصق العجينة و نفردها بسماكة 1 سم و نزينها باللوز او الفول السوداني و نقطعها الى مثلثات و نتركها ترتاح قليلاً .

ربعًا: وفي آخر خطوة قم بإدخال صينة الحلبة إلى الفرن لمدة تستغرق 45 دقيقة على درجة 200 فهرنهايت، حتى تصبح ذهبية اللون، وبعدها اخرج الصينية من الفرن ثم اوضع عليها الشيرة (القطر).

وفي آخر المقالة نريد أن ننوه إلى أنه يمكن إضافة مكسرات على الحلبة، وذلك حسب رغبة الصانع، الأشخاص الذين يتناولونها.