رئيس الحكومة العراقية يعتزم زيارة روسيا وفرنسا الشهر المقبل

فلسطين اليوم-وكالات

أفادت صحيفة عراقية حكومية اليوم الاحد ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيبدا الشهر المقبل جولة اوربية تشمل روسيا الاتحادية وفرنسا.

وذكرت صحيفة " الصباح" "ان المالكي سيلتقي في موسكو بالرئيس الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس وزرائه فلاديمير بوتين ومسؤولين اخرين وان الجانبين سيبحثان قضية شطب باقي الديون الروسية على العراق والاتفاقيات السابقة بين البلدين اضافة الى تعزيز التعاون في شتى المجالات واستئناف اجتماعات اللجنة العراقية الروسية المشتركة ولجنة العقود ". وبحسب الصحيفة فأن روسيا شطبت العام الماضي 93 بالمائة من ديونها على العراق والبالغة9. 12 مليار دولار. واوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة العراقية سيزور في اطار جولته فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار بغداد مطلع الشهر الجاري.