نيمار ينضم لحملة التضامن مع السود في الولايات المتحدة الأمريكية

لاتزال الاحتجاجات الامريكية تلاقي تأييداً كبيراً من نجوم ومشاهير الرياضة والفن والثقافة حول العالم، إذ نيمار نجم باريس سان جيرمان، لحملة Black Out Tuesday التي دعا إليها عالم المثقفين ضد العنصرية بعد حادثة مقتل الأمريكي من أصل إفريقي ​جورج فلويد،​ على يد الشرطة الأمريكية.

وكتب نيمار على حسابه في موقع "إنستغرام": "حياة السود تهمنا"، إلى جانب صورةً متشحة بالسواد.

وأرفق نجم المنتخب البرازيلي المنشور بصورة ثانية لأحد وشومه مكتوب عليها كلمة "الإيمان".

وانضم نيمار بذلك إلى الحملة التي انتشرت عبر وسائل التواصل، لرفض مقتل فلويد، على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة في الـ25 من مايو الماضي بمدينة مينيابوليس، في سلسلة جديدة من عنف الشرطة في الولايات المتحدة ضد أصحاب البشرة السوداء.

يذكر أن العديد من مشاهير الرياضة والأندية و اللاعبين حول العالم أبدوا تضامنهم مع عائلة فلويد.