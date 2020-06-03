محكمة أمريكية تطالب طهران بدفع تعويضات مالية لعائلات أمريكيين قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية

طالبت محكمة أمريكية اليوم الثلاثاء الحكومة الإيرانية بضرورة دفع تعويضات لمئات الملايين من الدولارات لعائلات الأمريكيين الذين قتلوا على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقضت المحكمة بأن إيران وسوريا مسؤولتان عن تعويض المواطنين الأمريكيين الذين أصيبوا وقتلوا في سلسلة من العمليات التي نفذها فلسطينيون في "إسرائيل"، بما في ذلك مقتل الجندي الأمريكي تايلور فورس الذي قتل في تل أبيب، جراء طعنه من قبل فلسطيني، في عام 2016، أثناء زيارته لـ"إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت في عام 2018 بصورة كاملة مساعداتها للسلطة الفلسطينية، بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس" والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلات منفذي العمليات الذين قضوا خلال تنفيذهم هجمات.