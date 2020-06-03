"الغارديان" الامريكية: ترامب أراد من الاحتجاجات أمرًا عاديًا ما كلفها ثمن ذلك

أكدت صحيفة "الغارديان" الامريكية، اليوم الأربعاء، ان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أراد من الاحتجاجات العارمة في الدولة أمرًا عاديًا، منبةً إلى أن أمريكا تدفع الثمن ذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن الفوضى المطلقة الاخيرة زعزعت توازن الدولة، مشيرةً إلى أن ادارة ترامب فشلت في مواجهة "كورونا".

وبيّنت أن الشرطة استهدف المتظاهرين والصحفيين منذّ انطلاق الاحتجاجات الأسبوع الماضي باستخدامها المفرط للقوة، فيما تدعى بعض المحتجين المحالات التجارية، وسرقوا منها الأدوات والمعدات والسلع.

بدوره، وصف وزير الدفاع الأمريكي، أن المدن الأمريكية تحولت إلى ساحات معركة بعد تصاعد حدة الاحتجاجات، فيما توعد ترامب بالسيطرة على المتظاهرين بالقوة أمام كنيسة سانت جون حاملاً مع الانجيل.

وتخوفت الصحيفة، من فتح الطريق أمام عسكرة البلاد، بعد إعلان حظر التجوال في ولاية نيويورك، وازدياد الفوضى.

وكان محتجون قد اقتحموا محيط البيت الأبيض، ما دفع ترامب إلى الهروب في القبو السري للاحتماء.

وفي مشهد لم تشهده الدولة منذُ عام 1967، انطلقت احتجاجات عارمة في ولايات أمريكا بسبب مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد من اصل افريقي، على يد شرطي ذو بشرة بيضاء، بعد الضغط على رقبته وتوقف نبضات القلب.