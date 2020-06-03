قفزت الأسهم العالمية في الجلسة الثانية على التوالي مع وجود إملٍ في مزيد من التفاؤل تجاه التعافي الإقتصادي، مما أضعف، مما أضعف الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا.

وسجلت البورصة العالمية هبوط الذهب في الجلسة الثانية على التوالي، إذ نزل الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1721.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش، وكان قد تراجع المعدن النفيس بنسبة 0.7% الثلاثاء.

في حين انخفض الذهب في التعاملات الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1726.90 دولار للأونصة.

وقلص من إغراء الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات على تعافي في أنشطة الأعمال مع استئناف حكومات أنشطتها الإقتصادية.

وأطلقت الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم العنان لحزم تحفيز مالية ونقدية غير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها، التي عصفت بها جائحة كورونا.

في غضون ذلك، نزل مؤشر الدولار لأقل مستوى في ما يزيد عن شهرين، بعدما استمرت الاحتجاجات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر.

الذهب يتراجع والأسهم العالمية تتقدم مع وجود أمل في التعافي الإقتصادي

قفزت الأسهم العالمية في الجلسة الثانية على التوالي مع وجود إملٍ في مزيد من التفاؤل تجاه التعافي الإقتصادي، مما أضعف، مما أضعف الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا.

وسجلت البورصة العالمية هبوط الذهب في الجلسة الثانية على التوالي، إذ نزل الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1721.86 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش، وكان قد تراجع المعدن النفيس بنسبة 0.7% الثلاثاء.

في حين انخفض الذهب في التعاملات الآجلة بنسبة 0.4% إلى 1726.90 دولار للأونصة.

وقلص من إغراء الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات على تعافي في أنشطة الأعمال مع استئناف حكومات أنشطتها الإقتصادية.

وأطلقت الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم العنان لحزم تحفيز مالية ونقدية غير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها، التي عصفت بها جائحة كورونا.

في غضون ذلك، نزل مؤشر الدولار لأقل مستوى في ما يزيد عن شهرين، بعدما استمرت الاحتجاجات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر.