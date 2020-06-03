خطوات طريقة عمل حلوى الحلبة في دقائق معدودة

طريقة عمل الحلبة في البيت وبدقائق معدودة، هذا ما تبحث عنه السيدات وربات البيوت على محركات البحث بالأنترنت، لصنع الحلبة الزاكية واللذيذة داخل البيت وبكل سهولة.

وتعتبر طريقة عمل حلوى الحلبة، سهلة ولا تحتاج إلى عناء كما أنها ليست معقدة لعمل السيدات، إذ تحتاج فقط إلى فهم خطوات العمل، إضافة إلى تحضير مقادير ومكونات الحلبة وهو ما رفقناه في الأسفل.

وكما اعتدنا عليه، فإننا في وكالة فلسطين اليوم الاخباري قد ارفقنا لحضراكم العديد من طرق عمل الوجبات والحلويات والمشروبات المتنوعة ومنها الشرقية والغربية، وفي هذه المقالة وفرنا لكم طرق عمل حلوى الحلبة.

كما يمكن للسيدات في هذه المقالة، التعرف على مقادير ومكونات حلوى الحلبة، وهي متواجدة في كافة الأسواق والمحالات التجارية.

مقادير حلوى الحلبة :

وضعنا لكم ابرز مقادير الحلبة الفلسطينية التي لا تخلو محال تجاري إلا وتتواجد فيه، وهي على النحو التالي :

نصف كوب دقيق

1 ملعقة طعام خميرة

3 ملاعق طعام حلبة محمصة دون زيادة أو نقصان

1 ملعقة طعام سكر

ريع كوب زيت الذرة

رشة ملح

2 كوب سميد ناعم

شيرة ( قطر )

وبعد الانتهاء من تحضير مكونات (مقادير) الحلبة، تأتي مرحلة خطوات عمل الحلبة كما هو موضح لحضراتكم في الأسفل.

إليك خطوات عمل الحلبة :

اولاً: اضف حبوب الحلبة إلى الماء وتركها تغلي ثم نصف ماء الحلبة لنستخدمه للعجين

في وعاء آخر، وبعدها نضع جميع مكونات العجين و نصف كمية حبوب الحلبة و نعجن جيداً مع اضافة ماء الحلبة بالتدريج لنحصل على عجينة متماسكة.

ثانيًا: قم بتحمية الفرن و ندهن صينية الفرن بالطحينة كي لا تلتصق العجينة و نفردها بسماكة 1 سم و نزينها باللوز او الفول السوداني و نقطعها الى مثلثات و نتركها ترتاح قليلاً .

ربعًا: وفي آخر خطوة قم بإدخال صينة الحلبة إلى الفرن لمدة تستغرق 45 دقيقة على درجة 200 فهرنهايت، حتى تصبح ذهبية اللون، وبعدها اخرج الصينية من الفرن ثم اوضع عليها الشيرة (القطر).

وفي آخر المقالة نريد أن ننوه إلى أنه يمكن إضافة مكسرات على الحلبة، وذلك حسب رغبة الصانع، الأشخاص الذين يتناولونها.