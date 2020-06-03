أفضل طريقة عمل مشروب الكركديه البارد في البيت

يبحث الناس في هذه الفترة على طريقة عمل مشروب الكركديه، حيثُ يتميز مشروب الكركديه عن غيره من المشروبات بانه له فوائد صحية عديدة لصحة الانسان، إضافة لطعمه اللذيذ، وهو ما يجعل الأهالي يتناولونه في جميع الأوقات.

وتُعد طريقة عمل مشروب الكركديه في البيت، سهلة وغير معقدة على صانع المشروب اللذيذ، إذ عليك تحضير مكونات الكركديه، واتباع خطوات العمل كما هو موضح في الأسفل.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لا تزال تعرض وتوفر لحضراتكم أينما كنتم طرق عمل الوجبات والحلويات والمشروبات في البيت، وفي هذه المقالة وضعنا لكم طريقة عمل مشروب الكركديه الصحي.

وقبل الانتقال إلى طريقة عمل الكركديه، سنعرج على فوائد المشروب الصحية.

فوائد مشروب الكركديه:

أولاً مشروب الكركديه ساعد على إمداد الجسم بالسوائل الضرورية وزيادة حركة نشاط الجسم أثناء الصيام، كما يساعد على رفع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض (الكركديه الدافئ)، فيما يساهم الكركديه البارد في خفض الضغط لمن يعانون مشاكل الضغط المرتفع.

ثانيًا : ويحمي مشروب الكركديه صحة الانسان الصائم أو فارغ المعدة لانه يحتوي على معادن وفيتامينات تساهم في الوقاية من الامراض المختلفة.

ثالثًا: يحتوي الكركديه على فتيامين سي لذي يساهم في تعزيز مناعة الجسم وتقويتها، كما يعمل على المساعدة في امتصاص الحديد بالجسم، ويحمي من النزلات البرد والأنفلونزا والتخلص من الزكام.

رابعًا: وساهم المشروب في التخلص من الاكتئاب وتقلبات المزاج، ويقلل من التوتر والقلق، علاوة على التقليل من الوزن الزائد.

خامسًا: ويساهم مشروب الكركديه في الحفاظ على نسبة الكوليسترول بالدم، كما ويحمي الجهاز الهضمي.

وبهذا قد أجملنا لحضراتكم اهم فوائد مشروب الكركديه التي تعود على صحة الانسان.

مقادير مشروب الكركديه البارد :

إليك مقادير مشروب الكركديه البارد:

تحضير 2 كوب من أوراق الكركديه، ولتر مياه، وسكر حسب الرغبة.

طريقة عمل مشروب الكركديه البارد:

أولاً: وفي الخطوة الأولى قم بإحضار أوراق الكركديه، واضعها في إناء كبير واصب عليه الماء، ثم بعد ذلك اترك الكركديه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الثانية، قم بتصفية الكركديه السائل من الأوراق، ثم أضف إليه السكر، وقم بتقلبه جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

ثالثًا: وفي الخطوة الأخيرة، قم بوضع مشروب الكركديه داخل الثلاجة؛ حتى يصبح بارداً، وقم اصب المشروب بالأكواب، ويهذا قد انتهيت من طريقة عمل الكركديه.