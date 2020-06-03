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البزم يعلن إعادة فتح صالات الافراح بغزة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:00 - 03 يونيو 2020
المتحدث باسم الداخلية في غزة اياد اليزم المتحدث باسم الداخلية في غزة اياد اليزم
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة اياد البزم، اليوم الأربعاء، إعادة فتح صالات الافراح اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يونيو الجاري، وذلك ضمن سياسة التخفيف التدريجي.

وأوضح البزم، ان اجتماع خلية الأزمة انتهى قبل قليل مع هيئة اصحاب المطاعم والفنادق وصالات الافراح، مبينًا أنه تم استعراض الاجراءات الوقائية المطلوب اتباعها لإعادة تشغيل تلك المرافق.

واكد أن الجهات الرقابية في وزارات: (الداخلية والسياحة والصحة) ستقوم بمراقبة تنفيذ الاجراءات الوقائية

يشار إلى ان الحكومة في غزة، فرضت أواخر مارس الماضي، إجراءات احترازية ووقائية ضد تفشي فيروس كورونا، وشمل إغلاق المساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات العامة وصالات الافراح والمقاهي.

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