وزارة الأوقاف تؤكد استمرار المشاورات بخصوص أداء موسم الحج هذا العام

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله ، اليوم الأربعاء، أن المشاورات بخصوص قرار إجراء موسم الحج هذا العام لا تزال مستمرة، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وقال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينة حسام أبو الرب في حديث إعلامي :"إن وزارة الاوقاف الفلسطينية مستعدة للتعامل مع جميع الشروط المفروضة من ناحية الأعداد والأعمار المسموح لها بالذهاب لأداء فريضة الحج، حال موفقة السعودية"

وأضاف أبو الرب، أن الوزارة ستتم دراسة القرار بناءً على وضع الحالة الوبائية في فلسطين.

وأوضح أن لدى الأوقاف "سيناريوهات متعددة يمكنها التعامل مع أي قرار، مؤكدًا أنه لا يمكن الإعلان الآن عن الأسماء المقبولة قبل معرفة الإجراءات المتخذة.

وأشار الوكيل، إلى أنه إذا تم الموسم يتوقع سفر الحجاج ما بين 15-18 تموز المقبل.