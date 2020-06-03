مالية غزة تعلن صرف رواتب الموظفين لشهر مايو غدًا الخميس

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الأربعاء، عن صرف راتب شهر مايو، بدءً من يوم غدٍ الخميس الموافق 4/6/2020 حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المالية، أن صرف رواتب الموظفين سيكون بنفس النسبة السابقة وبنظام الفئات لمدة ثلاثة أيام، وذلك في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.

وبيّنت أن صرف الرواتب يبدأ من يوم غد الخميس 4/6/2020 لفئة 2000 شيكل فأقل، ويوم الاحد لفئة 3000 شيكل فأقل، ويوم الاثنين لجميع الفئات.

وأكدت المالية، أنّها وفرت راتب هذا الشهر بعد الاستدانة من البنوك المحلية، من أجل الوفاء بصرف الراتب بموعده المحدد، في ظل الظروف الصعبة الحالية.