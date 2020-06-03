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تخفيض رسوم مركبات العمومي يزيد الإقبال على الترخيص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:37 - 03 يونيو 2020
ترخيص مركبات ترخيص مركبات
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أكدت وزارة النقل والمواصلات وسلطة الترخيص في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن دوائر الترخيص شهدت إقبالاً بعد عيد الفطر المبارك للاستفادة من قرار الخصم 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

وأوضح، خليل الزيان الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات ومدير عام سلطة الترخيص بغزة، أن الكثير من السائقين شرعوا بترخيص مركباتهم بعد قرار الوزارة بالتخفيض .

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتخفيض رسوم مركبات العمومي إلى نسبه تتراوح من 30 إلى 50 % على المركبات العمومية في قطاع غزة وذلك للتخفيف عن السائقين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وجائحة كورونا .

ولقي هذا القرار استحساناً كبيراً لدى شريحة كبيره من السائقين الذي يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة .

من جانبه دعا الزيان إلى اغتنام الفرصة وترخيص السائقين لمركباتهم حيث تم تخفيض رسوم المركبات العمومية بمقدار 750 شيكل في السنة .

 

 

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