تخفيض رسوم مركبات العمومي يزيد الإقبال على الترخيص

أكدت وزارة النقل والمواصلات وسلطة الترخيص في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن دوائر الترخيص شهدت إقبالاً بعد عيد الفطر المبارك للاستفادة من قرار الخصم 50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي.

وأوضح، خليل الزيان الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات ومدير عام سلطة الترخيص بغزة، أن الكثير من السائقين شرعوا بترخيص مركباتهم بعد قرار الوزارة بالتخفيض .

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً بتخفيض رسوم مركبات العمومي إلى نسبه تتراوح من 30 إلى 50 % على المركبات العمومية في قطاع غزة وذلك للتخفيف عن السائقين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وجائحة كورونا .

ولقي هذا القرار استحساناً كبيراً لدى شريحة كبيره من السائقين الذي يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة .

من جانبه دعا الزيان إلى اغتنام الفرصة وترخيص السائقين لمركباتهم حيث تم تخفيض رسوم المركبات العمومية بمقدار 750 شيكل في السنة .