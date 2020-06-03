البزم: مغادرة 1200 مواطن الجحر الصحي واجتماع مع أصحاب صالات الأفراح تمهيداً لفتحها

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم الاربعاء 3/6/2020، انه سيتم اليوم وغداً مغادرة 1200 مواطن من مراكز الحجر الصحي بغزة بعد انتهاء مدة حجرهم 21 يوماً ، مشيراً الى انه لن يتم مغادرتهم اليوم حتى تظهر نتائج الفحص للجميع بأنها سلبية.

وقال البزم خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه وبعد التأكد من نتائج الفحص المخبرية بخلوهم من فيروس "كورونا" سيتم التأكيد عليهم بضرورة اتمام الحجر الصحي لكافة المغادرين في المنازل ولمدة اسبوع للتأكد بشكل كامل من خلوهم من كورونا .

وشدد على إرفاق وزارة الصحة والداخلية جملة من التعليمات من اجل التأكد من السلامة وعدم مخالطتهم لأحد لمدة اسبوع بعد المغادرة ، مشيراً الى انه ستبقى في الحجر الصحي من 350-400 مواطن في الحجر الصحي.

وقال اياد البزم ان هناك اجتماع بين وزارة الداخلية وأصحاب صالات الافراح اليوم الاربعاء، لإطلاعهم على تعليمات إجراءات فتحها خلال الأيام القادمة ، والاجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها فور فتحها .

وبين البزم ان هناك دراسة لتشغيل القطاعات التي تم اغلاقها في قطاع غزة جراء فيروس "كورونا" شيئاً فشيئاً ، وخاصة النوادي والاسواق الشعبية .