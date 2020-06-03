"إسرائيل" تجري تجارب لصواريخ باليستية في البحر المتوسط

أكدت المؤسسة الامنية "الاسرائيلية" ، مساء أمس الثلاثاء 3/6/2020، أنها أجرت "بنجاح" تجارب لصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى في البحر المتوسط، في سياق توترات مع إيران وحليفها حزب الله في لبنان.

الشركة "الإسرائيلية" للصناعات الجوية، أشادت بهذه التجارب التي أُجريت في تاريخ غير محدد، لكن أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، من سفينة نحو هدف في البحر.

ويراوح مدى هذه الصواريخ الباليستية الدقيقة، التي تشكل جزءاً من المنظومة الإسرائيلية الصاروخية البعيدة المدى (لورا)، بين 90 و400 كلم.

وذكرت الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية في بيان "في كلا السيناريوهين، أُطلق الصاروخ باتجاه مساره الذي اجتازه واصاب الهدف بأكبر قدر من الدقة. وقد حققت منظومة الإطلاق وكذلك الصواريخ بنجاح أهداف هذه التجارب" مع هامش خطأ أقلّ من 10 أمتار. وشكرت الشركة الجيش لمساندته في هذه التجارب.

ويشار الى ان التجارب "الاسرائيلية" تأتي في سياق توترات إقليمية مع إيران، وقد يكون الطيران الإسرائيلي كثّف في الأسابيع الأخيرة ضرباته ضد عناصر موالين لإيران في سوريا حليفة طهران.