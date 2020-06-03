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الأزهر يجيب: هل يحق لمصابي كورونا الامتناع عن التبرع ببلازما الدم..؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:10 - 03 يونيو 2020
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كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الامتناع عن التبرع ببلازما الدم لمعالجة مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال مركز الأزهر العالمي، "إن استجابة المتعافين لهذه الدعوة واجب كفائي إن حصل ببعضهم الكفاية، برئت ذمتهم، وإن لم تحصل الكفاية إلا بهم جميعا تعين التبرع بالدم على كل واحد منهم وصار في حقه واجبا ما لم يمنعه عذر".

وأكد الأزهر، أنه "إذا امتنع الجميع يأثم الجميع شرعا، وذلك لما في التبرع من سعي في إحياء الأنفس".

وتحتوي بلازما دم المتعافي من مرض كوفيد-19 على أجسام مضادة للفيروس، قد تسهم بشكل كبير في تحسن تلك الحالات، خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.

وتعمل تقنية العلاج بالبلازما على حقن مرضى كورونا خاصة الذين يعانون من حالة متأخرة بالبلازما الخاصة بأشخاص متعافين من المرض، لمنحهم حصانة ومناعة من الفيروس عن طريق إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

تعتبر البلازما من عناصر الدم الرئيسية، وبإمكانها إنقاذ الأرواح بأكثر من طريقة، خصوصا عند تعرض الأشخاص لحوادث سير أو غيرها من الأمراض.

والبلازما هي السائل الذي له لون مشابه للون "القش" والذي أطلق عليه العلماء "الذهب السائل"، حيث يمثل حوالي 55 في المائة من حجم الدم ويحمل ثلاثة مكونات رئيسية، وهي: "خلايا الدم الحمراء، البيضاء والصفائح الدموية (خلايا صغيرة تساعد على تكوين جلطات لوقف النزيف)".

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