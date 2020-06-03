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بعد الاشتباه بوجود إصابة بـ"كورونا" بين الطلبة ..مدارس "أم الفحم" مغلقة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:05 - 03 يونيو 2020
كورونا كورونا
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أغلقت مدارس أم الفحم بالداخل المحتل اليوم الاربعاء 3/6/2020 ، وفقا لقرار لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية في أم الفحم بتعليق الدراسة في مدارس الرازي الإعدادية والفارابي والباطن الابتدائيين كخطوة وقائية من انتشار فيروس "كورونا".

وقررت اللجنة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، تعليق الدراسة في مدرستي الرازي والفارابي، كخطوة احترازية، وذلك إثر الاشتباه بوجود إصابة بفيروس كورونا في مدرسة الرازي".

وقالت: "وفق المعلومات فإن الحالة المذكورة قد نقلت لإجراء فحص الكشف عن الفيروس، وفي هذا المقام نسأل الله العلي القدير أن تتأكد أن الحالة المذكورة غير مصابة بالفيروس، وعندها تعود الدراسة في المدرستين إلى حالتها الاعتيادية في ظل الظروف الحالية".

وأكدت اللجنة أنها ما زالت في حالة انعقاد مستمر، تواكب وتتابع كل التطورات بما يشمل جهوزية المدارس بشكل عام.

 

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