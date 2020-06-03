لحظة بلحظة: سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

نعرض إليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 3/6/2020، حيث شهدت الأسعار استقراراً في السوق المحلي .

وتعرضت الليرة السورية لانتكاسة خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الداخلية التي تعاني منها سوريا منذ عام 2011، حيث أن لها سعرين الأول سعر المصرف المركزي، والثاني سعر الليرة السورية في السوق السوداء.

ويتابع السوريون بشغف سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، خاصة مع تعرضها لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.2020.

ويعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير في ظل الأزمة التي يعيشها على مدار 10 سنوات وبذلك أثر الانهيار الاقتصادي والحرب في سوريا والأزمات السياسية المتراكمة على العملة المحلية وعلى سعر الليرة السورية مقابل الدولار وعلى اسعار العملات في سوريا مقابل الليرة السورية وبذلك سيوفر موقع تركيا بالعربي تقرير اقتصادي مفصل عن سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء.

وأثرت في نزوح الكثير من المستثمرين الأجانب من البلاد، وتفضيلهم تصفية استثماراتهم وشركاتهم في سوريا إلى دول أخرى، وأدى ذلك إلى صعوبة في تواجد العملة الصعبة والعملات الاجنبية والعربية الكبرى، وأدى إلى انتشار السوق الموازي.

ومما زاد الوضع سوءًا في سوريا، ندرة العملات الأجنبية لا سيما الدولار مقابل الليرة السورية.

مما أدى إلى زيادة سعر الدولار في السوق السوداء في سوريا، وبيع تجار العملة في سوريا الدولار بأسعار مختلفة تختلف من محافظة لأخرى ومن محل لأخر.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا

ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار يختلف من محافظة لأخرى ومن تاجر لأخر حسب الكثير من العوامل.

العملة رمز العملة الحد الأدنى الحد الأعلى

الدولار الأمريكي (US DOLLAR) USD 434 438

اليورو (EURO) EUR 483 488

الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) GBP 565 570

الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) CAD 330 333

الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) DKK 64 65

الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) NOK 48 48

الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) KWD 1,430 1,444

الريال السعودي (SAUDI RIYAL) SAR 116 117

الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) JOD 620 626

الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) BHD 1,160 1,171

الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) AED 119 121

الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) QAR 119 120

الريال العماني (OMANI RIAL) OMR 1,131 1,142

الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) EGP 27 28

الليرة التركية (TURKISH LIRA) TRY 172 175

الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) LYD 730 744