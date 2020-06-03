الاحتلال هدم منزلاً في خربة المفقرة بمسافر يطا بالخليل

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 3/6/2020، منزلا من الصفيح في خربة المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل

راتب جبور منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل قال ، ان قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية هدمت منزلا من الصفيح والطوب، يأوي عائلة المواطن أحمد محمود الحمامرة.

وأوضح أن قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها ونشاطها الاستيطاني في مسافر يطا، والمتمثلة بعمليات الهدم، واخطار السكان بوقف البناء واخطارهم بحجج وذرائع تهدف الى ترحيل السكان واجبارهم على ترك أراضيهم، لتوسيع البؤر الاستيطانية المنتشرة في مسافر يطا.