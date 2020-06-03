تردد قناة لنا" Lana Tv السورية 2020

دخلت قناة "لنا" Lana Tv المنافسة مع القنوات الفضائية السورية ، وخاصة انها قناة حديثة الا انها سيطرة بقوة على قلوب المواطن العربي ، نظراً لما تحتويه البرامج من فقرات ترفيهيه.

وتبث قناة "لنا" Lana Tv السورية العديد من المسلسلات الدرامية السورية والهندية التركية، وبعض البرامج الترفيهية الأخرى، وعمل لقاءات حصريا مع نجوم الفن والإعلام.

يجدر الإشارة أن هناك قناة أخرى تسمى “قناة لنا العراقية” ولكن تم إغلاقها في شهر ديسمبر 2016، والمتواجدة حاليا فقط السورية.

تردد قناة لنا دراما الفضائية الجديد على النايل سات

تحمل قناة لنا السورية شعار “لنا ما نرى”، أو “تلفزيون يفوق التوقعات”، وتبث مجانا على القمر الصناعي المصري نايل سات.

القناة

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ

Lana Tv نايل سات 12360 عمودي 27500 3/4

Lana Tv نايل سات 10727 أفقي 27500 3/4

اسم القناة على الرسيفر: Lana Tv

الموقع الرسمي للقناة : تحت الإنشاء

تردد قناة لنا بلس الجديد على النايل سات

تردد قناة لنا بلاس السورية 2020

تردد قناة لنا بلس Lana + TV الجديد على النايل سات 2019

أطلق تلفزيون لنا الجديد قناة لنا بلاس Lana + TV لتنضم إلى عائلة تلفزيون لنا الفضائي السوري، وتم الافتتاح خلال شهر ديسمبر 2018.

القناة

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ

Lana Tv نايل سات 11526 أفقي 27500 3/4

اسم القناة على الرسيفر: Lana + TV

قناة لنا بث مباشر

هناك صيانة في الموقع الخاص بالبث وسيتم تحديث الرابط فور الإنتهاء.

تردد قناة النهار دراما

برامج ومسلسلات تلفزيون لنا السوري

مسلسل الواق واق

برنامج خبار وسرار

برنامج فيه أمل

برنامج لنا مع رابعة

تردد قناة أون دراما

معلومات عن قناة لنا السورية

انطلقت قناة لنا السورية لأول مرة في شهر مارس 2018 من العاصمة اللبنانية بيروت، تبث مسلسلات درامية على مدار 24 ساعة بشكل متواصل.