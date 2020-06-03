استهداف الصيادين والمزارعين شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 3/6/2020، مراكب الصيادين وأراضي المزارعين شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

فقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 4 أميال بحرية.

فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.