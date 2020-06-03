كورونا حول العالم: الإصابات تتزايد وأمريكا والسعودية الأكثر تأثراً

يواصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، هجمته الشرسة على دول العالم وسكانها، والتي بدأها قبل 6 أشهر تقريبا من مدينة ووهان الصينية، ومنها انتشر في العالم كله كالنار في الهشيم عبر نحو 188 دولة، مخلفا خلفه الملايين ما بين مصابين ومتوفين نتيجة الإصابة به.

ومع استمرار هذه الحملة الشرسة لفيروس كورونا التاجي التاجي «كوفي-19» واستمرار تفشيه في الكرة الأرضية بشكل كبير، تتزايد الجهود الكبيرة من دول وحكومات للسيطرة عليه والقضاء على انتشاره.

وقد الأرقام العالمية عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفي-19» قد اقترب من 6.3 مليون مصاب حول العالم، مع نحو 376 ألف متوفي جراء الفيروس القاتل.

يذكر أن معظم دول أوروبا، كإيطاليا، فرنسا، إسبانيا وألمانيا خففت كثيرًا من حالات الطوارئ والعزل الاجتماعي التي كانت قد فرضتها على مواطنيها منذ أيام، ووفقًا للأرقام السابقة؛ فإن معظم دول القارة العجوز بدأت تستعيد حياتها الطبيعية مؤخرًا، على عكس الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تعيش حاليا مرحلة الذروة مع فيروس كورونا «كوفي-19».

وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفي-19» في العالم حتى الآن حاجز الـ 6 ملايين و284 ألف حالة إصابة، تتواجد في 188 دولة.

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفي-19»، بما يقرب من مليون و811 ألف حالة، ومرجح زيادة هذه في الأيام المقبلة، في ظل حالة الغضب والتواجد المكثف في شوارع عدد كبير من الولايات الأمريكية حالياً بعد مقتل مواطن أسود على يد شرطي.

أما من حيث حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفي-19»، فقد بلغ حتى صباح اليوم ، نحو 376 ألف حالة وفاة، حول العالم، وتتصدر أمريكا أيضاً قائمة الدول الأكثر معاناة على صعيد الوفيات.

ويواصل فيروس التاجي «كوفي-19» انتشاره الكبير في البرازيل وروسيا، كما تواصل الأرقام الارتفاع في بريطانيا، بينما شهدت إسبانيا في اليوميين الماضيين تراجعا كبيرا على صعيدي حالات الوفاة والإصابات أيضاً.

أكثر 5 دول في العالم من حيث الإصابة بفيروس كورونا «كوفي-19»

أمريكا تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفي-19»، وحتى الحادية عشرة صباح اليوم جاءت أكثر 5 دول من حيث الإصابات على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية: مليون و811277 حالة إصابة.

البرازيل: 526447 حالة.

روسيا: 423186 ألف حالة.

بريطانيا: 277736 حالة.

إسبانيا: 239638 حالة.

أكثر 5 دول في العالم من حيث عدد وفيات بفيروس كورونا «كوفي-19»

أما من الدول الأكثر على صعيد حالات الوفاة، جاء الترتيب حتى العاشرة صباح اليوم على النحو التالي:

أمريكا: 105147 حالة.

بريطانيا: 39127 حالة.

إيطاليا: 33475 حالة.

البرازيل: 29937 حالة.

فرنسا: 28836 حالة.

أكثر 5 بلدان عربية تأثرًا بفيروس كورونا «كوفيد-19»

على الصعيد العربي، اليوم تحتل المملكة العربية السعودية صدارة أكثر الدول العربية تأثرًا بفيروس كورونا «كوفيد-19» من حيث الإصابات بـ 87 ألف و142 حالة إصابة، تليها قطر بـ 58 ألف و433 حالة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بـ 35 ألف و192 حالة إصابة، تليها الكويت بـ 27 ألف و76 حالة إصابة، وتختتم القائمة مصر بـ 26 ألف و384 حالة إصابة.

بينما تحتل مصر صدارة أكثر الدول العربية تأثرًا بفيروس كورونا «كوفيد-19» من حيث الوفيات بـ 1005 حالة وفاة، تليها الجزائر بـ 661 حالة، وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بـ 525 حالة، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 262 حالة، وتختتم القائمة الكويت بـ 220 حالة وفاة.