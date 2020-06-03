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إصابات في مواجهات بالعروب بالخليل واعتقال اثنين في طوباس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:17 - 03 يونيو 2020
مواجهات (10) مواجهات (10)
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أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء مواجهات اندلعت بعد منتصف الليل في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة، فيما اعتقلت اثنين من الفارعة بطوباس.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة بالبرج العسكري المقام على مدخل المخيم، اطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والمحال التجارية، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين.

وقالت مصادر محلية: إن الاحتلال اقتحم المخيم، واعتقلت عزام جوابرة، وزكريا فايز شحماوي، بعد مداهمة منزليهما.

 

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