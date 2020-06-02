ترامب يهاجم المحتجين في نيويورك ويصفهم بـ"الرعاع والفشلة"!!

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين في نيويورك، واصفًا إياهم بـ"الرعاع والفشلة".

ودعا ترامب في تغريدة له عبر "تويتر"، سلطات المدينة إلى إشراك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات.

وقال ترامب، في تغريدته: "نيويورك، استدعوا الحرس الوطني. الرعاع والفشلة يمزقون المدينة لأجزاء. تصرفوا سريعا! لا تكرروا نفس الخطأ المروع والقاتل الذي ارتكبتموه مع دور المسنين (خلال تفشي فيروس كورونا) !!!".

وأضاف ترامب، في تغريدة أخرى: "نيويورك فرضت حظر التجوال في الساعة 11:00 مساء. ليس من المستغرب أنهم مزقوا المدينة لأجزاء. يجب فرضه في الساعة 7:00 مساء. استدعوا الحرس الوطني".

يشار إلى أن مدن الولايات المتحدة تشهد احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية، عقب مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس أواخر الشهر الماضي.