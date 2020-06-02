الجهاد الإسلامي تنفذ حملة لتعقيم وتنظيف مساجد غزة قبيل صلاة الفجر

نفذت حركة الجهاد الإسلامي حملة لتعقيم وتنظيف المساجد في مدينة غزة استعداداً لاستقبال المصلين، وذلك مع سريان قرار فتحها بدءا من فجر يوم غدٍ الاربعاء بعد اغلاقها قسرياً لمدة شهرين منعاً لتفشي وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، الاثنين الماضي، عن فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر يوم الأربعاء القادم.

مسؤول إقليم غزة في حركة الجهاد الاسلامي خميس الهيثم، قال إن الحركة ومنذ بداية جائحة كورونا انطلقت بعدة حملات لخدمة المواطنين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهاد الإسلامي تعمل على حماية حاضنتها الشعبية الداعم الأساسي في مواجهة الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف الهيثم في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حملة تعقيم وتنظيف المساجد هي استمرار لحملات عدة ستتم حلال الفترة المقبلة، مبينًا أن الحملة جاءت بعد إغلاق دام شهرين من باب إشعار الناس بالطمأنينة إلى جانب شوق الناس للمساجد، وأنه لابد من استقبال المصلين بتطييب المساجد وتعقيمها وتعطيرها لتظهر في أجمل صورة".

وأكد أن أبناء الجهاد الاسلامي في كافة مناطق قطاع غزة سهروا كخلايا النحل من أجل سلامة أبناء شعبهم لضمان تعقيم وتنظيف المساجد، لتبقى بيوت الله أمنة وعامرة بالمصلين، متمنيًا من الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل في سبيله.

وتابع الهيثم: "بيوت الله لن تغلق مرة أخرى طالما حافظ الناس واستمروا بالحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها حركة الجهاد الاسلامي والجهات المختصة، وسنسعى جاهدين للحفاظ على صحة أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن "هناك فرحة لا توصف بعد قرار فتح المساجد في قطاع غزة، لافتًا أن المشهد الحقيقي سيكون في صلاة الفجر لتجسد الفرحة الكبيرة عندما تمتلئ مساجدنا بالمصلين، مضيفًا أن صلاة الفجر ستشهد التزام كبير من كافة الناس، لتتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عن الأمة".

ودعا الهيثم إلى اتباع التعليمات التالية للصلاة في المساجد



• إحضار سجادة صلاة من البيت

• إحضار الكمامة

• إحضار المصحف

• الوضوء في البيت

• ترك مسافة مع الآخرين

• الابتعاد عن الازدحام

• عدم حضور الأطفال والمرضى

• عدم المصافحة

وكانت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، أكدت على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا، بضرورة التزام الإجراءات الوقائية التي سبق النص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.

وشدد على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

وطالب الأغا، العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بـ10 دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون 10 دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة، منوهًا إلى استمرار تعليق كافة الاحتفالات والأنشطة العامة داخل المساجد.

وأكد على ضرورة التعاون مع اللجان المجتمعية؛ لتنفيذ الإجراءات الوقائية، كما نؤكد على الخطباء والأئمة بعدم الإطالة في الخطبة والصلاة، لافتًا أن التقييم سيبقى مستمرًا للقرارات المتعلقة بالمساجد في ضوء المتغيرات الصحية، والتزام المصلين بإجراءات الوقاية.



















