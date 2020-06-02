هل تم وقف دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة؟

أكدت مصادر صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل الاعلام بشأن وقف المنحة القطرية الـ100 $.

وقالت المصادر الصحفية، إن سبب تأخر المنحة القطرية تأتي نتيجة توقف حركة النقل الجوي من قطر إلى الخارج، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد صرف المنحة من خلال اللجنة القطرية برئاسة السفير القطري محمد العمادي.

ونقلت وسائل إعلامية، خبرًا مفاده أن حكومة نتنياهو قررت عدم إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة إلى جانب وقف كل التسهيلات الخاصة الممنوحة للقطاع، حتى عودة الجنود القتلى "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة.

كما أوردت أن تل أبيب رفضت طلب السفير القطري محمد العمادي بالذهاب إلى قطاع غزة لصرف المنحة القطرية الـ 100، ولاستكمال المشاريع في القطاع.

ويستفيد من المنحة القطرية الـ100دولار ما يقارب 120 ألف أسرة في قطاع غزة، ضمن الأسر الفقيرة التي تم وضع أسمائهم بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.