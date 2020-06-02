بومبيو: سنعلن عن خطوات ضد محاكمة أمريكا وإسرائيل في "الجنايات"

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستعلن قريبًا عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الولايات المتحدة و"إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ووفق ما نقلته المصادر "الإسرائيلية"، قال بومبيو خلال مقابلة مع برنامج "بودكاست" المعروف بولائه للمحافظين: "نحن مصممون على حماية الأمريكيين و حلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة".

وحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أعرب بومبيو في المقابلة عن قلقه الشديد من المحاولة لمحاكمة الولايات المتحدة بسبب جرائم ارتكبتها خلال الحرب في أفغانستان.

وأضاف أن "المحكمة الدولية في لاهاي أصبحت فاسدة وتلاحق الشبان الأمريكيين الذين حاربوا بشدة، بموجب قانون الدولة الأكثر تحضرًا في العالم"، وفق تعبيره.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، في منتصف الشهر الماضي المحكمة الدولية من مغبة محاكمة إسرائيل، وقال في بيان له: إن "المحكمة الجنائية الدولية تمثل هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية".

وأوضح بومبيو أن "إسرائيل لم تعد إلى جانب الولايات المتحدة، طرفاً في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة".