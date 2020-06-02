طريقة عمل الحلبة في البيت بمدة زمنية قصيرة

طريقة عمل الحلبة، إليك أفضل طريقة عمل الحلبة في البيت، دون التغلب في تحضيرها، حيث يسعى الناس إلى صنعها لطعمها اللذيذ ورائحتها الجميلة.

وتعد الحلبة من الحلويات الشهيرة في منازل السكان وهي لا تفارقهم طوال الفصول الأربعة السنوية، لذا يجتهد السكان في تناول الحلبة وقتما شاء، لطمعها اللذيذ.

موقع فلسطين اليوم الاخباري يواصل تقديم لحضراتكم كافة الطرق لصناعة الوجبات والحلويات المشروبات المتنوعة، لذلك قررنا في هذه المقالة أن نرفق لكم مقادير ومكونات الحلبة.

وللحلبة مميزات عدة، إذ تعتبر صاحبة نكهة خاصة ولذيذة إضافة إلى رائحتها الجميلة والنافذة التي يسر لها المشتم، علاوة على انها تحضر في جميع الأوقات ولا يمكن لأي فئة عمرية الاستثناء من تناولها.

وتستغرق مدة صناعة حلوى الحلبة حوالي 45 دقيقة.

مقادير حلوى الحلبة :

وفي هذه المقالة وضعنا لكم ابرز مقادير الحلبة الفلسطينية، وهي على النحو التالي :

نصف كوب دقيق

1 ملعقة طعام خميرة

3 ملاعق طعام حلبة محمصة دون زيادة أو نقصان

1 ملعقة طعام سكر

2 كوب سميد ناعم

ريع كوب زيت الذرة

رشة ملح

شيرة ( قطر )

طريقة عمل قطر الحلبة :

وللحصول على القطر الذي يوضع على الحلبة بعد الانتهاء من عملها، إليك ابرز طرق عملها:

أولاً: سكر – كوبان

ثانيًا: ماء – كوب

ثالثًا: ماء زهر - ملعقة كبيرة

رابعًا: عصير ليمون حامض - ملعقة كبيرة.

وبعد الانتهاء من تحضير مكونات (مقادير) الحلبة، تأتي مرحلة خطوات العمل التي ارفقناها لكم في الأسفل.

إليك خطوات عمل الحلبة :

اولاً: اضف حبوب الحلبة إلى الماء وتركها تغلي ثم نصف ماء الحلبة لنستخدمه للعجين

في وعاء آخر، وبعدها نضع جميع مكونات العجين و نصف كمية حبوب الحلبة و نعجن جيداً مع اضافة ماء الحلبة بالتدريج لنحصل على عجينة متماسكة.

ثانيًا: قم بتحمية الفرن و ندهن صينية الفرن بالطحينة كي لا تلتصق العجينة و نفردها بسماكة 1 سم و نزينها باللوز او الفول السوداني و نقطعها الى مثلثات و نتركها ترتاح قليلاً .

ربعًا: وفي آخر خطوة قم بإدخال صينة الحلبة إلى الفرن لمدة تستغرق 45 دقيقة على درجة 200 فهرنهايت، حتى تصبح ذهبية اللون، وبعدها اخرج الصينية من الفرن ثم اوضع عليها الشيرة (القطر).

ونضع تلك المكونات (السكر والماء) في قدر على نار متوسطة، وعند الغلي قم برفع القدر، وأضف عصير الليمون الحامض ثم ماء الزهر، وبعدها اترك القطر جانباً حتى يبرد.