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الصحة الفلسطينية تعلن استلامها شحنة مساعدات طبية من "اليونيسيف"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:16 - 02 يونيو 2020
الصحة الفلسطينية تعلن استلامها شحنة مساعدات طبية من "اليونيسيف" الصحة الفلسطينية تعلن استلامها شحنة مساعدات طبية من "اليونيسيف"
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، اليوم الثلاثاء، انها تسلمت شحنة مساعدات طبية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين.

وأوضحت الصحة، ان الشحنة تضمنت معدات طبية وشرائح الفحص لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الضفة المحتلة،

بدوه، أكد وزيرة الصحة مي كيلة، منظمة "اليونيسيف" شريك أساسي لوزارة الصحة، موضحًا أن المنظمة ساهمت بشكل كبير في دعم القطاع الصحي.

وأشارت إلى ان "اليونيسيف" قد تبرعت بشرائح فحص الكشف عن الفيروس، ما معدله 3500 شريحة، ومعدات آخرى.

وذكرت الكيلة، أن المنظمة الدولية تورد لنا الطعوم بأثمان جيدة، وتأمين المطاعم الهامة لأطفالنا ضد الإصابة بالامراض.

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