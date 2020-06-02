رابط للتسجيل في منحة ساند وهذه شروط القبول وخطوات التسجيل

قررت المملكة العربية السعودية تعويض المتضررين من جائحة فيروس كورونا عبر صرف ساند لمنسوبي القطاع الخاص، خلال شهر يونيو الحالي، عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

وقبل الحصول على دعم التوظيف ساند، لابد من الأشخاص المقدمين اتباع شروط ساند وخطوات التسجيل لها، وفق شروط المانحين، وفي هذا المقالة سنوضح لكم شروط والخطوات للتسجيل.

وتأتي ساند في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تفشيًا لفيروس كورونا، ما اودى بحياة بمئات الأشخاص، إضافة لمئات الالاف من الإصابات معظمها في المدن الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة، فيما تطبق السلطات إجراءات قاسية للحد من الوباء، وهو ما اجلس الموظفين في البيوت، منذُ شهر مارس.

ويترقب المواطنون السعوديين تعويضات ساند هذه الفترة، بعدما تعرضوا لانتكاسات كبيرة جراء تقليص رواتبهم بسبب إجراءات كورنا.



موقع فلسطين اليوم الاخباري وفرّ لكم في هذه المقالة رابط موقع للتسجيل في ساند، مع شروط وخطوات للتسجيل في منحة ساند، من اجل الحصول على التعويض أو المنحة المقدمة من الحكومة، وكذلك توضيح لمن تنطبق عليهم مؤهلات ساند.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، قد أعلنت في بيان لها صرف استحقاق دعم ساند لمنسوبي القطاع الخاص، اعتبارًا من الشهر التالي لشهر "يونيو" لتقديم طلب الحصول على ساند.

يشار إلى المملكة السعودية تعد من اكثر الدول العربية تضررًا من تفشي فيروس كورونا، وسجلت وزارة الصحة السعودية ٨٥٬٢٦١ إصابة، ووفاة 525 حتى اللحظة.

إليك شروط التسجيل في سائد:

ثلاثة شروط للتسجيل في ساند وهي على النحو التالي:

أولاً : على الشخص المتقدم ان لا يتجاوز عمره للحصول على راتب ساند عن 60 عامًا على الأكثر.

ثانيًا: يشترط على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية>

ثالثًا : يلزم على المتقدم أن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.





إليك طريقة وخطوات التسجيل في ساند :

أبرز خطوات التسجيل في سائد السعودية:

أولاً: على المتقدم أن يكتب اسم المستخدم الخاص بك.

ثانيًا: بعد كتابة اسم المستخدم الخاص يترتب على الشخص كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

رابعًا: الضغط على خيار “تقديم طلب الاستحقاق”.، ثم كتابة رقم الأيبان.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة على الشخص المتقدم ان يرفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.

ولزيارة الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل في سائد (اضغط هنا).

وتحرص السلطات السعودية على توفير دعم ساند لمنسوبي القطاع الخاص الفئة الأكثر تضررًا من إجراءات "كورونا"، وفق نظام متبع تحدد الحكومة، كما أنه ومن المفترض أن يتم صرف رواتب دعم ساند لهذا الشهر، يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020.